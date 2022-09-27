Мамин поцелуй: Саша Артемова из «Дома-2» предстала на руках с трехлетней дочкой

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Стоит отметить, что Саша Артемова за три года, прошедшие со дня рождения ее дочери, так и не озвучила имя девочки и не показала лицо. Судя во всему, это принципиальная позиция Саши Артемовой — скрывать дочь, сохраняя интригу много лет.