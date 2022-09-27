Мамин поцелуй: Саша Артемова из «Дома-2» предстала на руках с трехлетней дочкой

Дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Евгения Кузина на днях исполнилось три года.
Саша Артемова устроила для малышки праздник. Кадрами с торжества она поделилась в микроблоге.
Саша Артемова запечатлела самый трепетный момент — она поздравляет дочку. Кроху Саша Артемова держит на руках и целует ее в пухлые щечки.
«Пусть у каждого малыша будет долгожданный праздник — день рождения», — написала под фото с дочкой Саша Артемова.
Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети
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Стоит отметить, что Саша Артемова за три года, прошедшие со дня рождения ее дочери, так и не озвучила имя девочки и не показала лицо. Судя во всему, это принципиальная позиция Саши Артемовой — скрывать дочь, сохраняя интригу много лет.