Мамин модник: Собчак запечатлела подросшего сына от Виторгана в стильной бейсболке и темных очках в цветной оправе

Светская дива и известная журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном проводит каникулы во Франции.
Сейчас звездная мама и ее наследник от актера Максима Виторгана находятся в курортном городке Биарриц.
Ксения Собчак привела сына развлекаться на карусель, но осталась не очень довольна аттракционом.
Между мамой и сыном во время очередного круга состоялся такой диалог.
«Что такое ад? Ад — это пятый круг на карусели», — сказала Ксения Собчак.
«Еще долго?» — поинтересовался у мамы Платон.
«Платошечка, не знаю. А что, уже даже ты притомился?» — спросила в ответ Собчак.
«Нет!» — твердо ответил малыш.
«Ну, понятно, ты нет, а мама немножечко — да», — грустно призналась Ксения Собчак.
Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети
Платон, которому в ноябре исполнится только шесть лет, одет в модную бейсболку и темные очки в трендовой цветной оправе.
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Ксения Собчак сама известная модница и сына одевает себе под стать.