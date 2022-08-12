Мамин модник: Собчак запечатлела подросшего сына от Виторгана в стильной бейсболке и темных очках в цветной оправе

Ксения Собчак вместе с Платоном отдыхают в Биаррице.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская дива и известная журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном проводит каникулы во Франции.

Сейчас звездная мама и ее наследник от актера Максима Виторгана находятся в курортном городке Биарриц.

Ксения Собчак привела сына развлекаться на карусель, но осталась не очень довольна аттракционом.

Между мамой и сыном во время очередного круга состоялся такой диалог.

«Что такое ад? Ад — это пятый круг на карусели», — сказала Ксения Собчак.

«Еще долго?» — поинтересовался у мамы Платон.

«Платошечка, не знаю. А что, уже даже ты притомился?» — спросила в ответ Собчак.

«Нет!» — твердо ответил малыш.

«Ну, понятно, ты нет, а мама немножечко — да», — грустно призналась Ксения Собчак.

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети

Платон, которому в ноябре исполнится только шесть лет, одет в модную бейсболку и темные очки в трендовой цветной оправе.

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Ксения Собчак сама известная модница и сына одевает себе под стать.

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