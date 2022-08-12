Мамин модник: Собчак запечатлела подросшего сына от Виторгана в стильной бейсболке и темных очках в цветной оправе

«Что такое ад? Ад — это пятый круг на карусели», — сказала Ксения Собчак.

«Еще долго?» — поинтересовался у мамы Платон.

«Платошечка, не знаю. А что, уже даже ты притомился?» — спросила в ответ Собчак.

«Нет!» — твердо ответил малыш.

«Ну, понятно, ты нет, а мама немножечко — да», — грустно призналась Ксения Собчак.