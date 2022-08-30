«Мамин матросик!»: Брухунова поделилась трогательным фото с сынишкой Ваганом, нарядив его в моряцкий костюмчик

Татьяна Брухунова поделилась в личном микроблоге свежим фото с подросшим сыном Ваганом. Жена юмориста нарядила мальчугана в моряцкий костюмчик.

Многие поклонники заметили, как за лето подрос сынишка Татьяны Брухуновой. Вместе с родителями Ваган провел каникулы в Турции. А с началом учебного года жена юмориста собирается отдать мальчика в воскресную школу, где он будет учить армянский язык.

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По словам Татьяны, ее сын растет очень самостоятельным и просто обожает книги, без чтения не проходит и дня. В маленьком Вагане, как говорит его мама, она видит своего мужа. Малыш очень похож на Евгения Петросяна, особенно по характеру. Он такой же вдумчивый, внимательный и очень любознательный.