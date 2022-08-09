«Мамасита-стайл»: Клава Кока в приспущенных брюках сверкнула своими формами в Лос-Анджелесе

Клава Кока уже стала популярной певицей. Она строит карьеру не так давно, но смогла достичь большого успеха. За ее жизнью следят миллионы поклонников.
В этом году она уже выпустила несколько хитов с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Звезда устраивала гастроли и пела на стадионе с Сергеем Жуковым.
Еще недавно Клава красовалась на фестивале VK в Москве, где сразила публику своим образом. А теперь она путешествует по США, куда приехала не в первый раз.
Певица посетила знаменитый каньон и оказалась на пляже в Лос-Анджелесе. Кока призналась, что не просто наслаждается отдыхом, но и готовит новый трек.
На этот раз певица устроила фотосессию на площадке для скейтбордистов. Она облачилась в кроп-топ и приспущенные брюки свободного кроя, засветив нижнее белье.
Клава оголила мягкий животик на улице. Она тоже покаталась на скейте. При этом блондинка не скрывала свои женственные формы, позируя на побережье.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что она выбрала американский стиль. Поклонники оценили дерзкий лук певицы. Многие осыпали Коку комплиментами.
«Вечная Молодость и красота», «Сводишь с ума», «Какая ты хорошенькая», «Мамасита-стайл», «Животик такой мягкий, женственный, красивый», «А штаны убегают от тебя», «Не боишься кататься в таких брюках? Остаться в трусах можно», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды