«Мамасита-стайл»: Клава Кока в приспущенных брюках сверкнула своими формами в Лос-Анджелесе

Клава Кока уже стала популярной певицей. Она строит карьеру не так давно, но смогла достичь большого успеха. За ее жизнью следят миллионы поклонников.

В этом году она уже выпустила несколько хитов с Александром Реввой и Мари Краймбрери. Звезда устраивала гастроли и пела на стадионе с Сергеем Жуковым.