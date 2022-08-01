«Мамаша Вагаши!»: Брухунова «поймала» сына от Петросяна в шортиках и панаме в Турции

Евгений Петросян вместе с молодой красавицей женой Татьяной Брухуновой и сынишкой Ваганом, которому недавно исполнилось два годика, наслаждается долгожданным отпуском. Именитая чета проводит лето на берегу Эгейского моря. 76-летний юморист не отстает от россиян, которые в этом году выбрали именно это направление. Хотя многие путешествуют по России.

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В своем микроблоге Татьяна Брухунова поделилась свежим снимком с подросшим сыном, показав, как маленький Ваганчик стоит рядом со своей прогулочной коляской. Одет сын Евгения Петросяна по последнему писку моды. Так, мама нарядила Вагана в шортики, футболку, прикрыв его голову панамой и не забыв про сандалии на липучке. Темноволосый малыш как две капли воды похож на своего отца Евгения Петросяна.