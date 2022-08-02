«Маман будет кормить - откармливать»: Королева в Майами подловила суетящуюся на кухне тещу Тарзана

Наташа Королева обиделась на журналистов, разразившись гневной тирадой после того, как в СМИ появились слухи о ее эмиграции. Жена танцовщика Тарзана вышла на связь с поклонниками, дав понять, она уехала за границу не навсегда.
Естественно, оказавшись в Штатах, певица навестила свою маму. Людмила Ивановна живет в Майами. В личном микроблоге артистка поделилась свежими кадрами, мелькнув на кухне своей мамы. Наташа маячила у плиты в желая отведать вкуснейших маминых блюд. При этом поп-дива показалась дома у тещи Тарзана в простой розовой маячке и без макияжа. В таком виде певица стала выглядеть еще моложе.
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«В гостях у мамы! Чем меня маман будет кормить - откармливать. Так, мама, что там у тебя сегодня в ассортименте?» - вопрошала Королева.
«Ребрышки с авокадо, салатик, гречка, креветки», - суетилась на кухне Людмила Ивановна.
«Полезная история, все будет вкусненько» - предвкушала сытный обед певица.
Наташа Королева частый гость в доме своей мамы. Певица просо обожает стряпню Людмилы Ивановны. Правда для того, чтобы попробовать мамины угощения, ей приходится летать в Майами.