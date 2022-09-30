«Мама всю беременность шила девчачьи одежки»: каким было детство Моисеева

При жизни Борис Моисеев любил подогревать интерес к своей персоне скандальными историями. Например, в одном из интервью певец рассказал, что был рожден в тюрьме, где его мама отбывала наказания.

По словам брата артиста Маркса Толкача, эта информация была выдуманной.