«Мама всю беременность шила девчачьи одежки»: каким было детство Моисеева

При жизни Борис Моисеев любил подогревать интерес к своей персоне скандальными историями. Например, в одном из интервью певец рассказал, что был рожден в тюрьме, где его мама отбывала наказания.
По словам брата артиста Маркса Толкача, эта информация была выдуманной.
«На самом деле, наша мама никогда не сидела в тюрьме. Отцом Бори был наш сосед, который никогда им не интересовался», — рассказал мужчина PROZVEZD.
Также Толкач вспомнил, каким было детство Моисеева. Он отметил, что его знаменитый брат рос довольно болезненным и очень нежным мальчиком.
«Мама мечтала о дочке и всю беременность шила девчачьи одежки. Но родился Боря. Надо признать, что мой брат в детстве и правда напоминал девочку. Он был светленьким, кучерявым и очень нежным ребенком», — поделился Маркс.
Напомним, Моисеев скончался 27 сентября после третьего инсульта. Певцу было 68 лет.