Мама в лавандовом, дочь в пудровом: Наталья Фриске стильно утеплила Луну для осенней прогулки

Молодая мама Наталья Фриске наслаждается общением с маленькой наследницей.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске впервые стала мамой в 36-летнем возрасте.

Наталья Фриске по-особенному чувствует себя рядом с дочкой Луной. Она посвящает всю себя долгожданной и желанной наследнице.

Наталья Фриске души не чает в крошке, балует ее и занимается развитием. Молодая мамочка стремится, чтобы Луна с пеленок красиво наряжалась.

Так, для осенней прогулки Наталья Фриске выбрала для Луны стильный костюмчик пудрового оттенка и шапочку бини.

Наталья Фриске поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлелась вместе с Луной в лифте. Молодая мама для прогулки облачилась в костюм нежного лавандового оттенка.

Наталья Фриске и ее дочка Луна. Фото: соцсети

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Напомним, Наталья Фриске родила дочку Луну 8 апреля. Не так давно малышке исполнилось пять месяцев. В сентябре Наталья Фриске планировала выйти из декрета.

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