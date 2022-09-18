Мама в лавандовом, дочь в пудровом: Наталья Фриске стильно утеплила Луну для осенней прогулки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске впервые стала мамой в 36-летнем возрасте.

Наталья Фриске по-особенному чувствует себя рядом с дочкой Луной. Она посвящает всю себя долгожданной и желанной наследнице.

Наталья Фриске души не чает в крошке, балует ее и занимается развитием. Молодая мамочка стремится, чтобы Луна с пеленок красиво наряжалась.

Так, для осенней прогулки Наталья Фриске выбрала для Луны стильный костюмчик пудрового оттенка и шапочку бини.