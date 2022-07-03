Мама в брюках, дочка в морском платье: Татьяна Навка предстала на яхте с Надей Песковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка во втором браке родила дочку Надежду Пескову.

В августе этого года наследнице Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова исполнится уже восемь лет.

Татьяна Навка старается дать Надежде все самое лучшее и старается максимум времени проводить с дочкой.

В первое воскресенье июля Татьяна Навка и Надя Пескова вместе катались на яхте по рекам Москвы. Прославленная фигуристка рассказала об этом подписчикам в телеграм-канале, поделившись совместными снимками с Надей.

Звездная мама нарядила дочку для прогулки в матросское платье синего цвета с отложным воротничком. Сама же Татьяна Навка предстала на яхте в брюках свободного кроя и широкополой шляпке.