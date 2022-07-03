Мама в брюках, дочка в морском платье: Татьяна Навка предстала на яхте с Надей Песковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка во втором браке родила дочку Надежду Пескову.
В августе этого года наследнице Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова исполнится уже восемь лет.
Татьяна Навка старается дать Надежде все самое лучшее и старается максимум времени проводить с дочкой.
В первое воскресенье июля Татьяна Навка и Надя Пескова вместе катались на яхте по рекам Москвы. Прославленная фигуристка рассказала об этом подписчикам в телеграм-канале, поделившись совместными снимками с Надей.
Звездная мама нарядила дочку для прогулки в матросское платье синего цвета с отложным воротничком. Сама же Татьяна Навка предстала на яхте в брюках свободного кроя и широкополой шляпке.
Татьяна Навка с дочкой Надей на прогулке по рекам Москвы. Фото: соцсети
«Семейное воскресенье. Не изменяя традициям. На этот раз прогулка на воде по каналам и рекам Москвы», - поделилась Татьяна Навка.
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