Мама умерла от того же: как Шатунов оказался в детском доме

Почему Юрий Шатунов в 12 лет оказался в детском доме при живых родственниках, рассказал учитель артиста Алексей Леващев.

Родился будущий солист «Ласкового мая» в Кумертау, в Башкирии. Его мама, Вера Гавриловна, умерла от того же недуга, который в дальнейшем постигнет и ее сына, — сердечной недостаточности. Тогда Юре было 11 лет.

Родной отец не захотел брать к себе сына, отчим тоже. А вот родная тетя забрала, увезла его к себе в поселок Тюльган Оренбургской области. Но сладить родственники не смогли: тете не хватило терпения и такта совладать со своенравным характером подростка, который только что лишился матери. А Юра постоянно убегал от родственницы, бродяжничал.

В итоге в 1985 году комиссия по опекунству определила Юрия Шатунова в детский дом. Тетя объявилась, когда имя Юры стало известным. Но до этого особых родственных чувств к нему не проявляла.

Источник: Orenburg.kp.ru.

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