«Мама, сестра и родственники хотят забрать тело»: стало известно, где будет похоронен Пьер Нарцисс

Выпускник «Фабрики звезд», уроженец Камеруна, Пьер Нарцисс скончался накануне, 21 июня. Ему было всего 45 лет. Музыкант умер в клинике, где проходил лечение от ряда заболеваний.

Сегодня, 22 июня, стало известно, где будет похоронен Пьер Нарцисс. Тело музыканта предадут земле в его родном Камеруне. Такова воля его близких, о которой прессе рассказала бывшая супруга Пьера Нарцисса, Валерия Калачева.

«Мама, сестра, родственники очень хотят забрать тело, потому что в Камеруне фамильный склеп с его папой, дядями. Мы передадим тело туда», — сказала Валерия Калачева.

Между тем у российских поклонников Пьера Нарцисса тоже будет возможность сказать музыканту свое последнее прости.

Прощание с исполнителем хита «Шоколадный заяц» пройдет в Москве. Время и место траурного мероприятия пока согласовываются.