Мама с педикюром: Лобода усадила маленькую дочку в розовой пижамке на пол с книжкой

Светлана Лобода является популярной исполнительницей. Еще недавно она жила в России. Однако в прошлом году артистка сообщила, что перевезла дочек Евангелину и Тильду в Европу. Она регулярно гастролировала и не пропускала громких премий. Но в этом году звезда стала жить с семьей в Латвии. Она заявила, что в Россию больше не приедет.
Теперь Лобода активно дает концерты. У нее расписаны выступления в Европе, а также в Великобритании и США. При этом певица делится кадрами с детьми. Если Евангелина учится, то маленькая Тильда пока находится постоянно с мамой.
На этот раз Светлана опубликовала снимки с младшей наследницей. Сама певица была в шелковом домашнем костюме сливочного цвета. Она продемонстрировала аккуратный педикюр на пальцах. На полу сидела ее дочка с книжкой. Тильда была в розовой пижамке, а ее волосы были собраны в косичку. Девочка разглядывала необычную книжку с животными.
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Лобода с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадрами. Многие отметили, что малышка подросла. Напомним, что имя отца девочки певица скрывает. При этом она признавалась, что уже несколько лет счастлива в отношениях с таинственным избранником.