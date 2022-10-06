Мама с педикюром: Лобода усадила маленькую дочку в розовой пижамке на пол с книжкой

На этот раз Светлана опубликовала снимки с младшей наследницей. Сама певица была в шелковом домашнем костюме сливочного цвета. Она продемонстрировала аккуратный педикюр на пальцах. На полу сидела ее дочка с книжкой. Тильда была в розовой пижамке, а ее волосы были собраны в косичку. Девочка разглядывала необычную книжку с животными.

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