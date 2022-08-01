Мама — рыжая, а дочка — брюнетка! Стоцкая в платье-комбинации показалась с 5-летней Верой в Мармарисе

Анастасия Стоцкая вместе с одиннадцатилетним сыном Александром и пятилетней дочкой Верой отдыхает в Турции. Семейство облюбовало Мармарис. В своем микроблоге поп-дива то и дело публикует отчетные снимки, позируя с маленькой дочкой. Так, у поклонников артистки появилась возможность поближе разглядеть подросшую наследницу Стоцкой.

На свежем фото Анастасия позировала в белом платье-комбинации, а ее дочка примерила розовый сарафан в стиле бэби-долл.

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С появлением детей певица не перестает отвечать на слухи и домыслы о том, что ее отпрыски от мужа бизнесмена Сергея Абгаряна как две капли воды похожи на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Особенно, как считают фанаты, это сходство заметно, если сравнить детские снимки Филиппа Бедросовича с фото сына певицы Саши.

Сама Анастасия заверила хейтеров в том, что она закроет доступ к ее страницам всем тем, кто продолжает писать подобные глупости.