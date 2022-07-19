«Мама, а что за дядя к нам в дом зашел?»: почему Шатунова не узнавала родная дочь

Как отмечал Шатунов, заявление дочери поставило его в тупик. «Я понял, что слишком много времени провожу вне дома. И получается, что папа вроде есть и папы вроде нет. Мне пришлось взять огромную паузу — год, а может и больше, и я посвятил время детям. Чтобы дети понимали, что отец может их чему-то научить и поиграть. Чтобы они знали, что у них есть отец, а не эфемерное существо, которое проезжает и уезжает. Долгое время у меня не было гастрольных туров. Только по этой причине», — рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его здоровье серьезно подкосили суды с продюсером Андреем Разиным за творческое наследие группы «Ласковый май».