«Мам, я очень скучаю»: дочки Лободы мечтают вернуться в Россию

Певица Светлана Лобода покинула Россию минувшей весной навсегда. Артистка рассказала в недавнем интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе, что не видит никаких предпосылок к возвращению в Москву. К тому же, ей на полвека запрещен въезд в нашу страну.

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Сама Лобода призналась, что ее дочери очень скучают по Москве. Ведь долгие годы именно столица России стала их домом. Старшая дочь Евангелина особенно сильно тоскует.

«Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям», - рассказала Лобода.

Младшей дочке Лободы – четыре года. И она тоже не понимает, почему они сотавили дом и вынуждены жить на чужбине.