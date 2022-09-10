Малютка-модель: Наталья Фриске устроила пятимесячной дочке фотосессию в платье цвета капучино (видео)

На этот раз Наталья устроила фотосессию. Для малышки Луны это уже вторая съемках. В первый раз ее снимали, когда она была новорожденной. На этот раз экс-певица привезла ее в студию, где кроху облачили в лаконичное платье кофейного цвета. Она позировала на фоне декораций в стиле бохо. Фриске не стала скрывать, что дочка немного капризничала.

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