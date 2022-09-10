Малютка-модель: Наталья Фриске устроила пятимесячной дочке фотосессию в платье цвета капучино (видео)

Наталья Фриске была певице, но всего несколько месяцев она была частью группы «Блестящие». А вот ее сестра Жанна стала суперзвездой и покоряла публику не только вокалом, но и своей красотой. Однако артистка умерла в 40 лет, когда ее сын Платон был совсем маленьким. Теперь ее наследника растит Дмитрий Шепелев, который ему приходится отцом.
Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила в одной из столичных клиник дочку Луну. Экс-певица признавалась, что давно мечтала об этом. С оцтом ребенка она рассталась еще во время беременности. Теперь все свободное время сестра Жанны посвящает крохе. Она ее наряжает, водит на плавание и привозит в гости к бабушке с дедушкой.
На этот раз Наталья устроила фотосессию. Для малышки Луны это уже вторая съемках. В первый раз ее снимали, когда она была новорожденной. На этот раз экс-певица привезла ее в студию, где кроху облачили в лаконичное платье кофейного цвета. Она позировала на фоне декораций в стиле бохо. Фриске не стала скрывать, что дочка немного капризничала.
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Потом она отправилась с ней гулять. На этот раз малышка уже была в свитере и вязаной шапке. Наталья купила для нее маленькие ботиночки. По словам новоиспеченной мамы, девочка очень быстро растет и уже выглядит крупнее детей того же возраста. Поклонники восхитились юной моделью. Многие отметили, что она похожа на Жанну.
Луна Фриске. Фото: соцсети звезды