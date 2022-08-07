Малютка-дочка на руках, любимая рядом: Эмин козырнул семейным счастьем, поздравив Гаврилову с 35-летием

Эмин Агаларов поздравил свою вторую половинку с днем рождения. 7 августа Алене Гавриловой исполнилось 35 лет. Вместе с моделью из Саранска и своей дочкой Афиной певец позировал на свежем фото, козырнув семейной идиллией. Кстати, парочка на какое-то время расставалась. Правда, сама Алена обсуждать свой разрыв с возлюбленным не желала.

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Однако Эмин был более словоохотлив, заявив, что иногда люди не могут разрешить внутренние конфликты из-за непримиримых разногласий. И бескомпромиссности.

«Со стороны кому-то, может быть, и кажется, что со мной легко, но на самом деле это не так. Наверное, любой женщине со мной будет непросто», - заверил Эмин в беседе с Ксенией Собчак.

Видимо, побыв с любимой женщиной на расстоянии певец понял, что без Алены он не представляет свою жизнь.