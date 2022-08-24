«Маловато безумия — это все она»: Литвинова запела дифирамбы Собчак

Как отметила актриса, она внимательно читает соцсети светской львицы.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Актриса Рената Литвинова в «Телеграме» запела дифирамбы светской львице Ксении Собчак.

«В наших реалиях дорожу и читаю Ксению из России. Всегда неравнодушная и, как в омут, была не была, маловато безумия — это все она».

Напомним, что Рената Литвинова уже несколько месяцев живет в столице Франции — Париже. Она покинула Россию и в ближайшее время возвращаться не собирается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Заметим, что во Франции находится и давняя подруга Литвиновой — певица Земфира. В начале марта она дала концерт в России, после чего также уехала из страны. В ее европейском туре, который стартует совсем скоро, нет городов из родной страны.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  