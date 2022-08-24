«Маловато безумия — это все она»: Литвинова запела дифирамбы Собчак

Напомним, что Рената Литвинова уже несколько месяцев живет в столице Франции — Париже. Она покинула Россию и в ближайшее время возвращаться не собирается.

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Заметим, что во Франции находится и давняя подруга Литвиновой — певица Земфира. В начале марта она дала концерт в России, после чего также уехала из страны. В ее европейском туре, который стартует совсем скоро, нет городов из родной страны.