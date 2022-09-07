Маликов назвал «ересью» слухи о его уходе из семьи

Певец и музыкант Дмитрий Маликов прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что он якобы изменяет своей жене Елене и они близки к тому, чтобы после 30 лет брака расстаться навсегда.
«Все слухи о разладе в моей семье и изменах - полная ересь! Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», - приводит слова певца KP.RU.
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Дмитрий добавил, что они с семьей только что вернулись с отдыха в Италии. Сам певец все свободное время посвящает сынишке, а его супруга Елена занимается благоустройством их нового дома, куда Маликовы переехали совсем недавно.
Дочка Стеша тоже с удовольствием играет с младшим братом, когда у нее появляется свободное время. В свои 22 года девушка уже многого достигла - закончила МГИМО, основала свой собственный бренд одежды. Гордый отец сообщил, что сейчас она планирует открытие собственного магазина в Москве.