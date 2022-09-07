Маликов назвал «ересью» слухи о его уходе из семьи

Три с половиной года назад случилось то, что еще больше укрепило брак Дмитрия и Елены.
Дмитрий Маликов ответил на слухи о том, что изменяет жене

Дмитрий Маликов. Фото: соцсети

Певец и музыкант Дмитрий Маликов прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что он якобы изменяет своей жене Елене и они близки к тому, чтобы после 30 лет брака расстаться навсегда.

«Все слухи о разладе в моей семье и изменах - полная ересь! Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», - приводит слова певца KP.RU.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Дмитрий добавил, что они с семьей только что вернулись с отдыха в Италии. Сам певец все свободное время посвящает сынишке, а его супруга Елена занимается благоустройством их нового дома, куда Маликовы переехали совсем недавно.

Дочка Стеша тоже с удовольствием играет с младшим братом, когда у нее появляется свободное время. В свои 22 года девушка уже многого достигла - закончила МГИМО, основала свой собственный бренд одежды. Гордый отец сообщил, что сейчас она планирует открытие собственного магазина в Москве.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  