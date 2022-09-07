Маликов назвал «ересью» слухи о его уходе из семьи

Певец и музыкант Дмитрий Маликов прокомментировал появившиеся в Сети слухи о том, что он якобы изменяет своей жене Елене и они близки к тому, чтобы после 30 лет брака расстаться навсегда.

«Все слухи о разладе в моей семье и изменах - полная ересь! Мы по-прежнему с женой живем душа в душу, а рождение сына Марка еще больше укрепило брак», - приводит слова певца KP.RU.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»