Маленький театрал: Брухунова впервые привела двухлетнего сынишку от Петросяна в театр

Пятая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в минувшие выходные приобщила 2-летнего сынишку Вагана к искусству. Молодая мама отвела мальчика в театр, где показывали пьесу-мюзикл «Мамонтенок».

«Став мамой, я поняла, что нет ничего радостней, чем видеть глаза своего ребенка блестящими от счастья!» - написала жена Петросяна.

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Брухунова запечатлела сынишку, сидящего в зрительном зале и внимательно наблюдающего за происходящим на сцене. Оказалось, что мальчику очень понравилось, и все два часа он смог высидеть и посмотреть действие. Более того, он даже попросил повторить поход.