Маленький покоритель девушек: Равшана Куркова предстала со своим сыном Гаспаром на пляже (фото)

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в фильмах и сериалах. Ее мама Рано Кубаева тоже является актрисой. Примечательно, что в копилке Равшаны множество ролей. Она играла в фильмах «Любовь в большом городе-2», «Балканский рубеж» и сериале «А у нас во дворе».
Примечательно, что Куркова обычно скрывает личную жизнь. Она последние годы много времени уделяла внешности. Актриса удивила фанатов, когда показала своего сына Гаспара. Мальчику уже около двух лет. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян. Но недавно появились слухи, что артистка рассталась с возлюбленным.
Теперь Равшана часто появляется на публике. Она ездит на кинофестивали и участвует в съемках. Актриса облачается в романтичные платья. Кроху-сына она берет с собой даже на работу. На этот раз артистка выложила снимки, которые были сделаны во время съемок картины «Чайки». На пляже Куркова была с коллегами, которые окружили коляску, в которой был малыш. Гаспар приковал к себе все внимание.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Июль прошлого года. Выходной на съемках сериала «Чайки». Классный был день», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Равшана. Она предстала без макияжа. Многие осыпали комплиментами и Гаспара.
«Шикарный фильм! Смотрится на одном дыхании», «Какая вы красивая», «Хорошее кино, талантливые и красивые девочки», «Такая маленький и такой обаятельный», — стали писать подписчики.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды