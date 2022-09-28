Маленький покоритель девушек: Равшана Куркова предстала со своим сыном Гаспаром на пляже (фото)

Теперь Равшана часто появляется на публике. Она ездит на кинофестивали и участвует в съемках. Актриса облачается в романтичные платья. Кроху-сына она берет с собой даже на работу. На этот раз артистка выложила снимки, которые были сделаны во время съемок картины «Чайки». На пляже Куркова была с коллегами, которые окружили коляску, в которой был малыш. Гаспар приковал к себе все внимание.

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