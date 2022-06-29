Маленький модник: Брухунова нарядила сына Петросяна в рубашку цвета капучино и синие брючки

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова много времени уделяет воспитанию маленького сына Вагана.

То, как выглядит малыш, безусловно, является частью педагогического процесса. Ведь на ребенка оказывает влияние его гардероб и отражение в зеркале.

Татьяна Брухунова заботится о том, чтобы двухлетний сынишка всегда выглядел стильно, уместно и модно. Она любит наряжаться сама и с удовольствием облачает в эффектные наряды маленького Вагана.

В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимком, на котором маленький Ваган запечатлен спиной к камере. Но при этом его модный наряд можно рассмотреть во всех деталях.

Ваган облачен в стильные брюки темно-синего цвета и рубашку цвета капучино.

Яркому брюнету, каким является наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, все это очень идет.