«Маленький крокодил»: сестра Фриске засняла нежности с маленькой дочкой-пухляшкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья наслаждается материнством. Она с удовольствием проводит время с маленькой дочкой Луной, в которой не чает души.

Наталья Фриске делится своим долгожданным счастьем с поклонниками. Молодая мама довольно часто публикует в Сети кадры с участием очаровательной дочурки-пухляшки Луны.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела, как нежничает утром с крошкой Луной.