«Маленький крокодил»: сестра Фриске засняла нежности с маленькой дочкой-пухляшкой

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья наслаждается материнством. Она с удовольствием проводит время с маленькой дочкой Луной, в которой не чает души.
Наталья Фриске делится своим долгожданным счастьем с поклонниками. Молодая мама довольно часто публикует в Сети кадры с участием очаровательной дочурки-пухляшки Луны.
На этот раз Наталья Фриске запечатлела, как нежничает утром с крошкой Луной.
Девочка играет с мамой, пытаясь укусить ее за нос. Наталья Фриске хохочет от удовольствия и умиления.
«У меня завелся маленький крокодил», - подписала она кадр.
Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети
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Напомним, сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске стала мамой 8 апреля 2021 года. Скоро малышке Луне исполнится шесть месяцев.