«Маленький крокодил»: сестра Фриске засняла нежности с маленькой дочкой-пухляшкой

Наталья Фриске поделилась трогательными кадрами с участием Луны.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья наслаждается материнством. Она с удовольствием проводит время с маленькой дочкой Луной, в которой не чает души.

Наталья Фриске делится своим долгожданным счастьем с поклонниками. Молодая мама довольно часто публикует в Сети кадры с участием очаровательной дочурки-пухляшки Луны.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела, как нежничает утром с крошкой Луной.

Девочка играет с мамой, пытаясь укусить ее за нос. Наталья Фриске хохочет от удовольствия и умиления.

«У меня завелся маленький крокодил», - подписала она кадр.

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске стала мамой 8 апреля 2021 года. Скоро малышке Луне исполнится шесть месяцев.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  