Маленькая стиляга в берете: Климова в остромодном тренче вместе с Месхи отвела дочку в первый класс

Екатерина Климова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала известной после съемок в дилогии «Мы из будущего». Также актриса играет в театре. При этом ей удалось стать многодетной мамой. Она вырастила дочку Елизавету от ювелира Илья Хорошилов.
Теперь у нее растут сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. А в 2015 году она родила дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым вскоре развелась.
Обычно Екатерина зачастую не только ездит на гастроли, но и устраивает отпуска. Несмотря на свою занятость, она всегда находит время на детей. При этом актриса восхищает поклонников тем, как молодо выглядит в 44 года. 1 сентября она собрала наследников в Ломоносовской школе. Ее младшая дочка впервые отправилась на учебу.
На этот раз Екатерина облачилась в платье пудрового цвета и тренч в тон с поясом. Образ дополнили ботильоны без каблука. Актриса облачила дочку в подобный наряд с тренчем, лаковыми лоферами и беретом. Изабелла покрасовалась в наряде в стиле француженок. Девочка не волновалась и заверила, что в школе все просто.
Екатерина Климова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что на школьную линейку пришел и Гела Месхи. Актер не мог ни поддержать наследницу. Климова показала и повзрослевших сыновей, которые также были в школе в этот день. Они заметно повзрослели за лето. Парни позировали в лаконичных костюмах с букетами цветов, которые вручили учителям.
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Гела Месхи с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Кто куда, а мы в школу! В этом году мы ждали с нетерпением первый день осени! У нас в семье первоклашка, да и мы все очень соскучились по нашей любимой школе. С праздником всех, кто имеет отношение к образованию!
1 сентября всегда новый этап в жизни и детей, и родителей, и педагогов. Пусть все надежды оправдаются, планы реализуются и каждый получит чувство удовлетворения от того, что произойдет в новом учебном году. Всем пятерок, да побольше, и что бы самых круглых!» – написала звезда.
Сыновья Екатерины Климовой. Фото: соцсети звезды