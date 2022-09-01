Маленькая стиляга в берете: Климова в остромодном тренче вместе с Месхи отвела дочку в первый класс

Екатерина Климова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала известной после съемок в дилогии «Мы из будущего». Также актриса играет в театре. При этом ей удалось стать многодетной мамой. Она вырастила дочку Елизавету от ювелира Илья Хорошилов.

Теперь у нее растут сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко. А в 2015 году она родила дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым вскоре развелась.