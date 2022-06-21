Маленькая стиляга: Наталья Фриске отметилась на прогулке с крохой-дочкой, которую облачила в шапочку и бомбер

С появление дочки Наталья Фриске ушла в декретный отпуск. Она делится кадрами с наследницей, которой недавно исполнилось два месяца. Фриске перестала скрывать ее лицо. Малышка оказалась похожа не только на маму, но и дедушку с бабушкой.

На этот раз экс-певица показала, как кроха утром проснулась. А потом они отправились на прогулку. Наталья нарядила ее в бомбер и шапочку с мордашкой медвежонка. Они покрасовались на лавочке.