Маленькая стиляга: Наталья Фриске отметилась на прогулке с крохой-дочкой, которую облачила в шапочку и бомбер

Наталья Фриске не так давно стала мамой. Рождение малышки Луны стало отрадой для родных певицы, которые лишены общения с внуком Платоном. Мальчика воспитывает гражданский муж ныне покойной Жанны Фриске — телеведущий Дмитрий Шепелев.
С появление дочки Наталья Фриске ушла в декретный отпуск. Она делится кадрами с наследницей, которой недавно исполнилось два месяца. Фриске перестала скрывать ее лицо. Малышка оказалась похожа не только на маму, но и дедушку с бабушкой.
На этот раз экс-певица показала, как кроха утром проснулась. А потом они отправились на прогулку. Наталья нарядила ее в бомбер и шапочку с мордашкой медвежонка. Они покрасовались на лавочке.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Они осыпали комплиментами и ее наследницу.
«Ну что за сладкий ребенок», «У нее наряд круче, чем у меня», «Что за маленькая стиляга», «Очень хорошенькая», «Луна такая милашка! Она на вас похожа», «У вас женщины в семье особенно красивые», — прокомментировали кадр подписчики.