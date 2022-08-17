«Маленькая русалочка»: Орбакайте запечатлела повзрослевшую дочку в леопардовом купальнике на Миконосе

Недавно Орбакайте повидалась с Пугачевой. Она приезжала к ней в Юрмалу. И если потом певица уехала отдыхать, то Клаву она оставила гостить у бабушки.

Девочка играла с двойняшками Лизой и Гарри. Но на днях Кристина и Михаил ее забрали. Звезда приехала отдыхать на Миконос, где уже была год назад.