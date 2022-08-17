«Маленькая русалочка»: Орбакайте запечатлела повзрослевшую дочку в леопардовом купальнике на Миконосе

Кристина Орбакайте является не только популярной исполнительницей, но и дочкой Аллы Пугачевой. Она с малых лет стала частью шоу-бизнеса. Артистка снимается в кино и регулярно ездит на гастроли. При этом она всегда находит время на семью. Певица счастлива в браке с Михаилом Земцовым. У них растет дочка Клавдия.
Недавно Орбакайте повидалась с Пугачевой. Она приезжала к ней в Юрмалу. И если потом певица уехала отдыхать, то Клаву она оставила гостить у бабушки.
Девочка играла с двойняшками Лизой и Гарри. Но на днях Кристина и Михаил ее забрали. Звезда приехала отдыхать на Миконос, где уже была год назад.
Накануне Орбакайте насладилась красивым видом на закат. Она решила поужинать в ресторане с террасой. А вот 17 августа певица опубликовала пляжное фото. Она запечатлела подросшую наследницу в леопардовом купальнике. Клава позировала, сидя на камне с мокрыми волосами. В этом году ей исполнилось 10 лет.
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Клавдия Земцова. Фото: соцсети звезды
«Маленькая русалочка», — заявила артистка.
Поклонники с ней согласились. Многие отметили, что у Кристины красивая дочка, которая унаследовала лучшее от родителей.
«Красавица! В мамочку», «Очень милая и нежная девочка», «Какая уже взрослая», «Прелестная русалочка! Просто — чудо. Сплошное очарование», «Какая прелестная Клавочка!» — прокомментировали пост подписчики.