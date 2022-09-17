Маленькая кокетка: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка спела «Катюшу» для гостей прямо на кухне

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Блондинка в 51 года продолжает сниматься для передач и вести концерты. Она следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Звезда не скрывает, что на съемках ей часто подбирают луки стилисты.
В последнее время Лера старается не только на работе щеголять в модных нарядах. Она также видит с друзьями и посещает квартирники. Телеведущая в обычной жизни носит как платья, так и джинсы. Примечательно, что она любит наряжать наследницу. Марии всего четыре года, но она ходит в престижный садик, танцует и учит английский язык.
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На этот раз Лера запечатлела свою наследницу дому. Девочка была в футболке и лосинах цвета хаки. Малышка собрала волосы в хвост и украсила лентой. Она пела знаменитую песню «Катюшу». При этом дочка телеведущей то ползала, то кокетливо пряталась за стенкой.
Оказалось, что она выступала перед гостями мамы, среди которых был Андрей Разыграев. Девочка была смущена такому вниманию, но при этом покорила гостей.