Маленькая кокетка: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка спела «Катюшу» для гостей прямо на кухне

В последнее время Лера старается не только на работе щеголять в модных нарядах. Она также видит с друзьями и посещает квартирники. Телеведущая в обычной жизни носит как платья, так и джинсы. Примечательно, что она любит наряжать наследницу. Марии всего четыре года, но она ходит в престижный садик, танцует и учит английский язык.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».