«Мальчишка, которого она пригрела»: стало известно, как в звездных кругах относятся к союзу Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева, на днях улетевшая из России в Израиль вместе с Гарри и Лизой, вновь заставила всех говорить о себе.

Обозвав россиян, не согласных с ее мнением, рабами и холопами, Алла Борисовна, вызвала волну осуждения и обсуждения своей личной жизни.

Стало известно, как звездное сообщество относится к браку Аллы Пугачевой с пародистом Максимом Галкиным*.

Известный артист Сергей Никоненко назвал этот союз мезальянсом, в котором главная роль принадлежит старшей по возрасту.

«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка. Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди — что Алла, что ее мальчишка-засранец», — высказался Сергей Никоненко.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «Абзаца»