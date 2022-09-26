Мальчик? После слухов о беременности Юлия Михалкова пришла на съемки с младенцем

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова прошедшим летом спровоцировала слухи о своей беременности. Девушку с округлившимся животиком не раз подловили на съемках. Сама красавица ни разу не обмолвилась об этом, зато в последние выходные сентября предъявила младенца.

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На съемки Михалкова пришла с крошечным свертком. Судя по цвету пеленок, это мальчик. Актриса понянчилась, как настоящая мамочка, перед камерой. Внимательные зрители разглядели, что это – кукла, исполненная очень реалистично, а быть мамой Михалковой очень идет. И пожелали ей скорее сыграть эту главную в жизни женщины роль.