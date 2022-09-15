Мальчик-одуванчик: Стриженова в платье макси в клетку и жакете появилась на публике с подросшим внуком

Примечательно, что в последнее время Екатерина все чаще проводит время с внуком Петром. Ее дочка Анастасия с малышом и мужем живет в США, но регулярно приезжает на родину. На этот раз телеведущая осенние дни посвящает внуку и водит его в разные места в Москве, а также за город, где он может кататься на лодках и гладить животных в зоопарке.

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