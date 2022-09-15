Мальчик-одуванчик: Стриженова в платье макси в клетку и жакете появилась на публике с подросшим внуком

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много трудится в эфире Первого канала. Зрители любят передачу «Доброе утро», которое она ведет. Примечательно, что также Екатерина играет в театре. После съемок она зачастую оказывается на светских раутах. Звезда каждый раз демонстрирует яркие образы.
Примечательно, что в последнее время Екатерина все чаще проводит время с внуком Петром. Ее дочка Анастасия с малышом и мужем живет в США, но регулярно приезжает на родину. На этот раз телеведущая осенние дни посвящает внуку и водит его в разные места в Москве, а также за город, где он может кататься на лодках и гладить животных в зоопарке.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
На этот раз Екатерина решила привести малыша на выставку. Она облачилась в платье макси в клетку и удлиненный жакет. Телеведущая выглядела броско и современно. Она водила внука за руку. Маленький Петя был в песочных брюках в полоску, футболке и вязаной шапке. Также Стриженовой составил компанию ее муже Александр. Они вместе приобщали мальчика к искусству.
Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что она бабушка, которая выглядит стильно и молодо.
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов с внуком. Фото: соцсети звезды