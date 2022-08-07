Мальчик недоволен: Собчак увезла сына от Виторгана во Францию

Ксения Собчак увезла сына Платона от первого мужа Максима Виторгана в Европу. Вначале ведущая отдыхала с ребенком в Италии, а теперь перебралась во Францию.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Здесь она столкнулась с проблемой – консьерж приобрел ей не те билеты на Эйфелеву башню, из-за чего сын остался недоволен, открыто заявив об этом матери.

«Купили билеты подняться на башню. Первое удивление – билеты супердешевые. Второе – с нашими билетами вообще проходишь без очереди, гордо мимо толпы туристов. Третье удивление – дурак-консьерж купил билеты «пеший подъем на башню», - написала в своем телеграме Ксения Собчак.

По словам ведущей, Платон спокойно прошел первый этаж, а потом взмолил мать о том, чтобы она в следующий раз все-таки брала билеты на лифт.

Собчак не уточнила, сколько времени она собирается пробыть с сыном в Европе.