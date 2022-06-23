Малахов опубликовал свою последнюю переписку с Шатуновым

Телеведущий Андрей Малахов в «Телеграм» опубликовал последнюю переписку с музыкантом Юрием Шатуновым.

Их разговор произошел 23 февраля. Юрий Шатунова в послании другу отмечал, что хочет позвать его на свой концерт 11 марта в Кремле. При этом был уверен, что Андрей Малахов не придет.

«Если будет желание и время буду рад видеть тебя на мероприятии», - писал другу музыкант.

«Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова. Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним», - заявил Андрей Малахов.

Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.

В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».

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