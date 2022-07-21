«Малахов ей говорит: «Это твоя русская сестра»: Ковальчук – о знакомстве с Паркер

По словам певицы, американская звезда даже немного испугалась.
Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Певица Юлия Ковальчук в эфире программы «PRO-новости» вспомнила, как познакомилась с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер, с которой, как думают некоторые, они похожи.

«У нас с ней была смешная история, как мы познакомились. Она приезжала в Россию в рамках презентации своего фильма. И Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи».

Как отметила Ковальчук, Паркер реально тогда подумала, что певица хочет в будущем претендовать на ее наследство.

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Напомним, что Сара Джессика Паркер - американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды премии «Эмми».

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