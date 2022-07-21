«Малахов ей говорит: «Это твоя русская сестра»: Ковальчук – о знакомстве с Паркер

Как отметила Ковальчук, Паркер реально тогда подумала, что певица хочет в будущем претендовать на ее наследство.

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Напомним, что Сара Джессика Паркер - американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды премии «Эмми».