«Малахов ей говорит: «Это твоя русская сестра»: Ковальчук – о знакомстве с Паркер

Певица Юлия Ковальчук в эфире программы «PRO-новости» вспомнила, как познакомилась с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер, с которой, как думают некоторые, они похожи.
«У нас с ней была смешная история, как мы познакомились. Она приезжала в Россию в рамках презентации своего фильма. И Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра». Я ей ответила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи».
Как отметила Ковальчук, Паркер реально тогда подумала, что певица хочет в будущем претендовать на ее наследство.
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Напомним, что Сара Джессика Паркер - американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе», за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды премии «Эмми».