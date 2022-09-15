«Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары»: Шахназаров – об американских гастролях Галкина

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался о предстоящих американских гастролях юмориста Максима Галкина.
«Это не ностальгия, это называется по-другому - хитрожопость. Максим Галкин и большой американский тур - это «русская» Америка, где бы она ни была. Это все равно-таки Брайтон, все те же бабушки, которые: «Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары». И неважно, когда они уехали, повадки, отсутствие культуры, это все оттуда».
Как заметил Шахназаров, попытки Галкина навести мосты дружбы между странами обречены в сегодняшней ситуации на провал. Отношения очень сильно испорчены.
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Напомним, что у Галкина впереди гастроли в американских городах. В частности, в Санкт-Петербурге, который находится в американском штате Флорида.