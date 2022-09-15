«Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары»: Шахназаров – об американских гастролях Галкина

«Это не ностальгия, это называется по-другому - хитрожопость. Максим Галкин и большой американский тур - это «русская» Америка, где бы она ни была. Это все равно-таки Брайтон, все те же бабушки, которые: «Максимушка приехал, давайте посмотрим, соберем последние доллары». И неважно, когда они уехали, повадки, отсутствие культуры, это все оттуда».