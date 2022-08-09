«Максимум до 35-й недели»: беременная двойней Ефременкова готовится родить недоношенных детей

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она подарит своему избраннику Мондезиру сыновей-близнецов.
Произойдет это событие приблизительно в конце сентября.
В микроблоге Юлия Ефременкова рассказала, что врачи уже посвятили ее во все нюансы родов. Как минимум, сорока положенных недель она ходить беременной не будет. Сейчас Юлия Ефременкова находится на 28-й неделе беременности.
«Врачи сказали: никаких стрессов, чтобы малыши подольше смогли побыть в своем домике. Сколько они еще будут жить под моим сердечком — неизвестно, в нашем случае установить ПДР невозможно, но все врачи сходятся во мнении, что максимум я смогу проходить до 35-й недели. И это будет КС», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, будущие малыши станут первенцами и для Юлии Ефременковой, и для ее избранника Мондезира. Пара невероятно рада тому, что станет родителями сразу двоих сыновей.