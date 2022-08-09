«Максимум до 35-й недели»: беременная двойней Ефременкова готовится родить недоношенных детей

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Напомним, будущие малыши станут первенцами и для Юлии Ефременковой, и для ее избранника Мондезира. Пара невероятно рада тому, что станет родителями сразу двоих сыновей.