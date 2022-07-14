«Максимальное – до трех лет лишения свободы»: адвокат дал подробности по уголовному делу Галкина

Новости о том, что на Максима Галкина заведено уголовное дело, распространил экс-депутат Госдумы Роман Худяков. Якобы, мужу Пугачевой «светит» наказание по статье 207.3 УК РФ. Поэтому как только шоумен появится в Турции, его, мол, экстрадируют в Россию и будут судить по всей строгости закона.

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Однако адвокат Андрей Алешин рассказал, как обстоит дело на самом деле. Выяснилось, что Худяков, объявив об уголовном деле Галкина, сослался на некоего блогера, написавшего обращение в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания шоумена. Но речи о заведении уголовного дела пока не идет – пока проверка не проведена.

«Во-первых, СК должен эту самую проверку начать. Во-вторых, проверка заканчивается двумя вариантами: либо возбуждением уголовного дела, либо отказом от него. И в-третьих, если дело все-таки возбуждается, об этом выносится специальное постановление. В истории с Максимом Галкиным я ничего из этого пока не видел», - разъяснил адвокат «Комсомольской правде».

Об экстрадиции Галкина из Турции, где у него 28 июля будет концерт, Худяков тоже объявил как о чем-то само собой разумеющимся – мол, с Анкарой у Москвы заключено давно соглашение о выдаче фигурантов уголовных дел. Но необходимости в аресте на время следствия нет.