Максима Галкина назвали «мелким скунсом в желтых штанишках»

Виталий Милонов считает, что телеведущий Максим Галкин некрасиво поступил, сбежав из России и, раскритиковав своих соотечественников. Политик назвал его предателем.

«Пугачева, как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись» — заявил Милонов в программе «Место встречи» на канале НТВ.

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Депутат также подчеркнул, что Галкина нельзя больше пускать в нашу страну.