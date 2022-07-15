Максим Виторган вслед за бывшей женой прилег в гроб

Актер Максим Виторган вслед за своей бывшей женой светской львицей Ксенией Собчак прилег в гроб. Он снялся в сериале «Люся», сообщили создатели картины.
Максим Виторган. Фото: кадр из сериала
По сюжету, он играет роль мужа-абьюзера, который терроризирует свою супругу Нину в исполнении актрисы Кристины Асмус. Как ранее отмечала актриса, Виторган прекрасно вжился в роль, хотя на съемочной площадке они вместе снимались всего несколько дней.
Во время одной из сцен Виторган оказался в гробу в морге. Актер по сюжету погиб на пешеходном переходе. Зрители обратили внимание, что на кадрах в гробу у Виторгана жуткий макияж, а волосы растрепаны. Он и правда на кадрах похож на мертвеца.
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Напомним, что бывшая жена Максима Виторгана Ксения Собчак во время свадьбы с режиссером Константином Богомоловым приехала в ЗАГС на катафалке. Ее выходка широко обсуждалась в прессе.