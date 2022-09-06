«Максим сейчас мой личный враг»: Красовский назвал Галкина бывшим товарищем

Как отметил Красовский, для него заявления Галкина как ножом по сердцу. «Я действительно честно и искренне не понимаю для чего и зачем, почему. Кто-то сказал, что можно было промолчать. А я так не скажу. Он печалится о наших врагах. Становишься ли ты нашим врагом? Песков сказал, что нам с ним не по пути. Можно было сказать проще и конкретнее. Я думаю об этом. Враг ли Галкин? Я считаю, что для России - да. Максим Галкин - враг. Для меня лично он, конечно, остается моим бывшим товарищем, хорошим знакомым. Я действительно искренне переживаю. До покаяния наше общение невозможно представить. Максим сейчас и мой личный враг», - заметил Красовский.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Галкин полгода назад покинул Россию. Он уже сделал ряд крайне противоречивых заявлений о родной стране.