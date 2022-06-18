Максим Покровский объяснил, для кого написал песню «Украина»

Музыкант Максим Покровский в программе «Настоящее время»* рассказал, для кого написана его новая песня «Украина».
«Для Украины прежде всего. В композиции объединились люди и сердца. Это какая-то связь между ними. Она непростая. У украинцев сейчас по-разному обстоят дела. У них непросто на душе. Первый день жизни этой песни показал многое. Я и наша команда это чувство испытали впервые».
По словам Максима Покровского, в комментариях после написания песни была близость и проникновение. «Я плачу. Это уже что-то выше, чем аудитория», - заметил Максим Покровский.
Напомним, что Максим Покровский сделал в последнее время ряд антироссийских заявлений. Музыкант уехал в Нью-Йорк, где сейчас живет.
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