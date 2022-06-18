Максим Покровский объяснил, для кого написал песню «Украина»

По словам Максима Покровского, в комментариях после написания песни была близость и проникновение. «Я плачу. Это уже что-то выше, чем аудитория», - заметил Максим Покровский.

Напомним, что Максим Покровский сделал в последнее время ряд антироссийских заявлений. Музыкант уехал в Нью-Йорк, где сейчас живет.

* Включена в реестр юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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