Максим Покровский изъявил желание подметать улицы на Украине

Музыкант Максим Покровский в программе «Гроши» изъявил желание поработать на благо Украины. Причем он признался, что не боится любой работы.
«Буду нужен сейчас – приеду сейчас. Я не хочу из этого делать дешевую акцию. Я хочу, чтобы это было нужно. Нужно будет – позовите приеду».
Как добавил Максим Покровский, он всегда готов сказать, что думает и выступить. «Помогу подмести, разобрать, подвезти. Но я не хочу, чтобы это было рекламной акцией», - заявил музыкант.
Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.