Максим Покровский изъявил желание подметать улицы на Украине

Как добавил Максим Покровский, он всегда готов сказать, что думает и выступить. «Помогу подмести, разобрать, подвезти. Но я не хочу, чтобы это было рекламной акцией», - заявил музыкант.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.