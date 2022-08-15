Максим Покровский изъявил желание подметать улицы на Украине

Музыкант хочет приехать в страну, но не желает, чтобы его визит превращался в рекламную акцию.
Максим Покровский

Максим Покровский. Фото: Global Look Press

Музыкант Максим Покровский в программе «Гроши» изъявил желание поработать на благо Украины. Причем он признался, что не боится любой работы.

«Буду нужен сейчас – приеду сейчас. Я не хочу из этого делать дешевую акцию. Я хочу, чтобы это было нужно. Нужно будет – позовите приеду».

 

Как добавил Максим Покровский, он всегда готов сказать, что думает и выступить. «Помогу подмести, разобрать, подвезти. Но я не хочу, чтобы это было рекламной акцией», - заявил музыкант.

Напомним, что Максим Покровский уехал из родной страны. Он проживает сейчас в Нью-Йорке. Из-за рубежа он уже не раз слал проклятия в адрес соотечественников.

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