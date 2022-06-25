МакSим подверглась нападению фанатки на концерте в Екатеринбурге

В какой-то момент на сцену выбежала поклонница МакSим. Она стала обниматься со звездой. Затем фанатка схватила исполнительницу за руку и потащила за собой. МакSим упала прямо на сцене, чудом не разбив лицо.

В это время фанатку уже оттаскивали охранники, которые прозевали момент нападения. МакSим «догнала» фонограмму и продолжила свой концерт. Зрители поддержали ее аплодисментами, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что международный музыкальный фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге проводится в ночь с пятницы на субботу в конце июня.

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