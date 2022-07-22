«Максим изменит свое мнение»: Джигурда предложил поговорить с Галкиным по-хорошему

Накануне Максим Галкин заявил, что собрался в США. Там шоумен даст ряд концертов уже в следующем году.
Тем временем актер Никита Джигурда объяснил последние поступки юмориста. Он считает, что у Максима просто недостаточно информации обо всем происходящем в мире.
«Он и до этого остро говорил. Ничего нового не вижу. Я не выступаю за охоту на ведьм. Он попал под влияние мировых фейковых новостей. Если с ним поговорить по-хорошему, все объяснить, то, думаю, Максим изменит свое мнение», - сказал Никита Джигурда «Экспресс газете».
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Напомним, в эти дни Максим Галкин с семьей находится в Латвии. В Юрмалу они перебрались после четырех месяцев жизни в Израиле.