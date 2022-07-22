«Максим изменит свое мнение»: Джигурда предложил поговорить с Галкиным по-хорошему

Накануне Максим Галкин заявил, что собрался в США. Там шоумен даст ряд концертов уже в следующем году.

Тем временем актер Никита Джигурда объяснил последние поступки юмориста. Он считает, что у Максима просто недостаточно информации обо всем происходящем в мире.