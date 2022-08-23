Максим Галкин возглавил список наиболее навредивших России звезд

На втором месте оказалась актриса Чулпан Хаматова. Она не раз негативно высказывалась о родной стране и даже готова в любой момент отказаться от звания народной артистки России.

Замкнула «тройку призеров» актриса Юлия Ауг, которая давно не скрывает своей ненависти к русским. При этом продолжает зарабатывать деньги в России.

Есть в списке и еще ряд известных личностей. Среди них журналистка Божена Рынска, музыканты Андрей Макаревич, Максим Покровский и Борис Гребенщиков.

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Напомним, что за последние месяцы Россию покинули некоторые звезды. Из-за рубежа они шлют проклятия в адрес родной страны.