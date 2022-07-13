Максим Галкин стал фигурантом уголовного дела

Депутат Роман Худяков в соцсетях сообщил, что на юмориста Максима Галкина заведено уголовное дело.
«28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость».
Как отметил Худяков, уголовное дело завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в ложных высказываниях юмориста в отношении российской армии.
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Напомним, что Максим Галкин сделал ряд громких и крайне противоречивых заявлений относительно мировых событий. Еще в феврале он уехал в Израиль, а позже перебрался в Юрмалу.