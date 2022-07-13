Максим Галкин стал фигурантом уголовного дела

«28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость».