Максим Галкин сравнил россиян с орками

В соцсетях после выступления пользователи стали спрашивать юмориста, как все прошло. Один из подписчиков не удержался от колкости, напомнив, что съемки трилогии «Властелин колец» по мотивам произведений Джона Толкина проходили как раз в Новой Зеландии. «Планируете ли заглянуть в гости к хоббитам?» — спросил поклонник Галкина.

«К всадникам Рохана», — заявил шоумен.

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Напомним, что на страницах знаменитой саги жители Рохана сражались как раз с орками. Русофобы часто называют россиян в последнее время именно «орками».