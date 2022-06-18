Максим Галкин сообщил о травле со стороны российских журналистов

Далее Галкин рассказал, как российская пресса отреагировала на его поход в парикмахерскую. «Я сейчас стригусь. Меняю прически. Тоже они любят посмаковать. И заголовки: «Галкин вышел в свет с новой прической». Ну это просто литературная газета. Дальше заголовки: «Галкин вышел в свет со своей новой», «Новая стрижка Галкина: неужели Максим поменял парикмахера и изменил стилю», «Юморист изменил парикмахеру со стилистом». Я так обалдел. Написал опровержение, что у меня один парикмахер. Написал, что у него большой опыт и прекрасные руки. Зачем я это написал? «У парикмахера Галкина прекрасные руки и большой опыт», «Галкин заявил, что у его парикмахера большой». Ну и как следствие: «Опытный парикмахер уводит Галкина из семьи», - рассказал юморист.