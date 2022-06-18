Максим Галкин щегольнул бицепсами на новом фото в день рождения

Любопытно, что всегда очень красноречивый Максим Галкин в этот раз предпочел никак не подписывать свой пост. С чем это связано он пояснять не стал.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. Юморист отмечал, что в родной стране его ждать пока не стоит.

Заметим, что Алла Пугачева недавно обмолвилась: ее дети точно пойдут в третий класс в России. Судя по всему, к первому сентября она рассчитывает приехать на родину с наследниками.

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