Максим Галкин решил переписать российскую недвижимость на Пугачеву

По сведениям СМИ, Максим Галкин официально переписал жилье в России на Аллу Пугачеву и планирует его продать. Как известно, знаменитая пара покинула страну и сейчас проживает в Израиле. При этом Пугачева никак не комментирует происходящие на политической арене события.

По некоторым данным, Примадонна планирует вернуться в Россию к сентябрю, когда ее детям нужно будет идти в школу.

«Пугачева выскажется открыто о политике в угоду мужу, когда продаст недвижимость в России. И не только свою — говорят, что Максим Галкин переписывает по доверенности часть своего имущества на жену. Продать выгодно элитную недвижимость сейчас очень сложно. Это значит, что политические монологи мы услышим от Аллы Борисовны еще не скоро», — приводит слова «Комсомольской правды» издание Аrgumenti.ru.

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