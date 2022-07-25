Максим Галкин продал свои роскошные машины

Уехавший из России Максим Галкин активно избавляется от собственности в России. Журналисты kp.ru узнали, что артист распродал все свои шикарные машины, которые стояли у него в гараже в Подмосковье.

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У Галкина были «Рэнж-Ровер», «Хамер», «Инфинити» и спортивный «Мерседес». И на данный момент гаражи шоумена пустуют.